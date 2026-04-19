Juzgan a un acusado de partirle la mandíbula de un puñetazo a otro hombre en un restaurante de Eivissa

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo viernes (10.00 horas) a un acusado de partirle la mandíbula de un puñetazo a otro hombre durante una discusión en un restaurante de Eivissa.

La Fiscalía solicita que sea condenado a tres años de prisión y al pago de una indemnización de 33.500 euros como supuesto autor de un delito de lesiones.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la tarde del 7 de agosto de 2020 en un restaurante de la ciudad de Eivissa.

En el transcurso de una discusión con otro hombre, el acusado le propinó un puñetazo que le fracturó la mandíbula y le causó otras lesiones por las que estuvo cuatro días hospitalizado.