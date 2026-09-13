Juzgan a dos acusados de intentar secuestrar a una mujer en Palma

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional llega a la Audiencia Provincial de Baleares, a 17 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo jueves a dos acusados, un hombre y una mujer, de intentar secuestrar a una mujer en Palma.

La Fiscalía solicita que sean condenados a un total de nueve años y medio de prisión como supuestos autores de los delitos de detención ilegal, resistencia grave a la autoridad y contra la seguridad vial.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el mediodía del pasado 15 de marzo, cuando los dos acusados se dirigieron en un coche hasta donde la víctima estaba esperando a su hija.

La procesada bajó del coche, la cogió por el brazo y la intentó introducir en el interior del vehículo, pero la víctima logró zafarse. Tras un forcejeo, los acusados se dieron a la fuga, pero fueron localizados, reducidos y detenidos.

El acusado intentó morder a los agentes de la Policía Nacional. Además, carecía de carnet de conducir.