Juzgan a dos acusados de secuestrar, agredir y robar a un hombre en Mallorca

Archivo - Dos coches policiales a su llegada al juicio contra Pau Rigo, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo miércoles (10.00 horas) a dos acusados de secuestrar, agredir y robar a un hombre en Mallorca.

La Fiscalía solicita que sean condenados a un total de 12 años de prisión y al pago de 980 euros como supuestos autores de delitos de detención ilegal, robo y lesiones.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del 4 de julio de 2022. La víctima estaba tomando unas copas en un hostal cuando fue abordado por los dos procesados.

Aprovechando que el perjudicado estaba solo y ebrio, le obligaron a subir a un vehículo y le trasladaron a una vivienda. Allí se pusieron agresivos y le quitaron el teléfono móvil de 150 euros, una riñonera de 20 euros y 60 euros en efectivo.

Después le trasladaron a otra vivienda, donde le propinaron varios manotazos en la cara y le pidieron más dineros. Transcurridas unas horas, le exigieron 2.000 euros y le llevaron a una sucursal bancaria para que sacara el dinero.

La víctima entró sola y le pidió a un empleado que llamara a la Policía. Cuando los agentes llegaron los acusados ya se habían marchado, pero finalmente fueron localizados y detenidos.