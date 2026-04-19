Juzgan a un relaciones públicas de una discoteca de Sant Antoni por agredir a un turista durante una discusión

Archivo - Decenas de personas asisten a una fiesta en una discoteca de Eivissa. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo jueves (10.00 horas) a un relaciones públicas de una discoteca de Sant Antoni de Portmany acusado de agredir a un turista durante una discusión.

La Fiscalía solicita que sea condenado a ocho años de prisión y al pago de una indemnización de 455.000 euros como supuesto autor de un delito de lesiones agravadas.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron sobre las 03.30 horas del 29 de julio de 2012 en el exterior de un local de ocio nocturno de Sant Antoni.

En un momento dado se produjo una discusión entre los relaciones públicas del establecimiento y un grupo de turistas, durante la cual el procesado propinó un fuerte puñetazo en la cabeza a uno de los extranjeros.

Este cayó al suelo de inmediato y perdió el conocimiento. Sufrió un traumatismo craneoencefálico grave que le llevó a ingresar en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y pasar 165 días hospitalizado.