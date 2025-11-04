Lafuente asegura que el proyecto de marina seca no se hará sin acuerdo con el Ayuntamiento de Ciutadella

MENORCA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha confirmado este martes durante el pleno del Parlament que el proyecto de marina seca en Cala en Busquets no se llevará a cabo sino se llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de Ciutadella, puesto que afecta a terrenos municipales.

Lafuente ha respondido de este modo a la diputada socialista Pilar Carbonero, quien le ha acusado de impulsar esta iniciativa sin informar previamente al equipo de gobierno de Ciutadella, ni a las entidades implicadas.

"Cala en Busquets es un ejemplo claro de la manera de hacer del Govern: modifican las leyes a conveniencia, eliminan la obligatoriedad de la publicidad de los proyectos y ahora quieren modificar la ley de puertos para que los informes de los ayuntamientos no sean preceptivos", ha dicho Carbonero, quien ha añadido que "esto es una deslealtad institucional además de una vulneración de los principios de participación".

En este contexto, el conseller ha remarcado que el proyecto de marina seca en Cala en Busquets "no es mío, sino suyo" y ha destacado que "está incluido en el plan general de puertos que aprobaron los socialistas, en el que se decía que había un amplio consenso con el sector y con las administraciones implicadas tras un proceso amplio de participación después de los informes favorables del Consell Consultiu, Costas y el Ayuntamiento.

"Uno de los objetivos principales era democratizar el mar y promocionar marinas secas para embarcaciones pequeñas", ha manifestado el conseller, quien ha acusado al Carbonero de "mentir descaradamente y manipular".