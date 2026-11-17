Archivo - El conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha defendido este martes durante el pleno del Parlament que los usuarios del puerto de Cala en Bosch, en Ciutadella, pagarán los amarres a precio de mercado.

Según ha explicado, serán similares a los que están pagando actualmente los socios del Club Náutico de Ciutadella.

"La situación en Cala en Bosch es especialmente compleja porque, por un lado, tenemos un concesionario que nos ha puesto todo tipo de denuncias y procedimientos judiciales para intentar seguir 30 años más sin pagar canon y, por otro lado, tenemos unos usuarios que pagaban muy poco porque tenían pagado el derecho de uso y cuando se les acabó querían que les dieran los amarres a un precio como el que tenían anteriormente", ha dicho Lafuente.

El conseller ha indicado que por parte de PortsIB se han tomado una serie de medidas en relación al puerto de Cala en Bosch. En primer lugar, ha puntualizado que se estableció un canal directo de comunicación a través de correo electrónico para atender las quejas de los usuarios.

En segundo lugar, se realizó una encuesta entre los afectados. Lafuente ha indicado que ahora está pendiente una reunión de los afectados con el gerente de PortsIB, Kiko Villalonga, para tratar la situación.

El responsable autonómico ha respondido de este modo al diputado de Més per Menorca Josep Castells quien ha criticado que el conseller no tiene ningún control sobre PortsIB, porque si realmente tuviera control "se le tendría que caer la cara de vergüenza". "Lo que está está sucediendo en Cala en Bosch es impresentable", ha espetado.

"El puerto de Cala en Bosch no es la finca privada de nadie, es un espacio de titularidad pública, del cual usted es responsable y está permitiendo que se produzcan una serie de abusos, que debería evitar y, por tanto, está faltando a su obligación", ha subrayado Castells.

Asimismo, el diputado menorquinista ha acusado a Lafuente de "dejar que el concesionario continúe abusando de los usuarios, en lugar de garantizar y amparar a los afectados".