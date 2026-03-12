Lafuente destaca el proyecto RestaurAlcúdia como "un ejemplo a seguir"

Acto de clausura del proyecto RestaurAlcúdia - CAIB

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha trasladado su apoyo "total y absoluto" al proyecto RestaurAlcúdia, una iniciativa que ha permitido avanzar en la restauración del corredor ecológico de los humedales de la bahía de Alcúdia.

"Es un ejemplo a seguir de cómo podemos y debemos ir mejorando el entorno", ha subrayado el conseller este jueves en el acto de clausura de RestaurAlcúdia.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento d'Alcúdia, WWF y la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha trabajado durante más de tres años en la recuperación de los humedales de Maristany y del Estany des Ponts, con el objetivo de mejorar su estado ecológico y favorecer la biodiversidad de este enclave natural del norte de Mallorca.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Para poder ejecutar las actuaciones previstas en el proyecto fue necesaria la tramitación de diferentes concesiones y autorizaciones relacionadas con la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y con la ejecución de intervenciones ambientales en la zona, expedientes que fueron resueltos por la Dirección General de Costas y Litoral.

Estas resoluciones han permitido llevar a cabo distintas actuaciones de mejora y protección de los humedales, según ha subrayado la Conselleria que dirige Lafuente en una nota de prensa.

Entre ellas, la instalación de cerramientos y señalización para proteger la zona húmeda del estanque de Maristany y ordenar los accesos, así como la ejecución de intervenciones ambientales en los estanques de Maristany y des Ponts.

También se han desarrollado medidas para favorecer la fauna y, especialmente, la avifauna, como la creación de pequeñas islas en el estanque de Maristany y la instalación de elementos como apoyos para aves, islas flotantes y sistemas de anclaje en el estanque des Ponts, con el objetivo de mejorar las condiciones de hábitat para diferentes especies asociadas a estos ecosistemas.

El acto, celebrado en Can Ramis (Alcúdia), ha reunido a las entidades, instituciones y personas que han participado en esta iniciativa, que ha permitido recuperar un espacio natural clave para la conectividad ecológica y la biodiversidad de la bahía de Alcúdia.