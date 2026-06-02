Lafuente reconoce que se ha ampliado la licitación de Cala en Bosch por el alto número de preguntas

Archivo - El conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, durante una sesión plenaria - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha reconocido que el plazo de presentación de propuestas a la licitación de la gestión y explotación de los amarres del puerto de Cala en Bosch se ha ampliado debido a alto número de preguntas relacionadas con los pliegos de condiciones publicados por el Govern.

"Todas las consultas se están tramitando y se tienen que hacer públicas, com está perfectamente regulado en la ley de contratos", ha dicho Lafuente este martes en el pleno del Parlament.

El conseller ha respondido de este modo a la diputada del PSIB Pilar Carbonero, quien ha indicado que su "percepción, la del Ayuntamiento de Ciutadella y la de muchos amarristas es que el proceso avanza con opacidad y sin suficientes garantías".

"Su obligación es garantizar una transición limpia, transparente y legal", ha dicho la socialista, que también ha acusado al responsable autonómico de "esconder" información al Consistorio.

En relación a las consultas sobre la licitación, Carbonero ha subrayado la necesidad de identificar los bienes del puerto y en qué estado se encuentran, una información que, según la socialista, no aparece en los pliegos.

El conseller ha puntualizado que la licitación "avanza conforme a la concurrencia pública y a la transparencia que tiene que regir cualquier concurso público".

Asimismo, ha remarcado que el pliego de condiciones prevé tarifas sociales para embarcaciones menores con una preferencia para las embarcaciones de puerto base. Lafuente ha acusado a la diputada socialista de "sembrar dudas sin ningún tipo de base ni fundamento".