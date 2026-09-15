Lafuente reivindica el apoyo del Govern a las embarcaciones tradicionales

Archivo - El conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha reivindicado este martes la gestión del Govern en relación a las embarcaciones tradicionales, su promoción y mantenimiento.

En el pleno del Parlament de este martes, Lafuente se ha referido a la colaboración y la firma de convenios con puertos, la bonificación de tasas y el apoyo a los clubs náuticos que fomentan estas embarcaciones.

El conseller ha respondido así en las preguntas de control al Govern a la diputada del PSIB Pilar Carbonero, que se ha referido especialmente al caso de Portocolom.

La socialista ha pedido apoyo y financiación y ha reclamado al conseller que "no sustituya el patrimonio y la cultura por el negocio".

"Mucho criticar y mucha demagogia, pero a la hora de la verdad, cero zapatero", ha respondido Lafuente.