Lamin (PSIB) pide medidas inmediatas ante los desahucios y Mateo le reprocha que "utilizara" a Pilar en el pasado pleno

PALMA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha reprochado al diputado del PSIB Omar Lamin que "utilizara con fines electorales" a Pilar López, la mujer de 65 años que denunció haber sido desahuciada por un fondo buitre y que el pasado martes acudió al pleno del Parlament.

"Hay que caer muy bajo para utilizar el dolor de las personas mayores para hacer esta política tan sucia", ha dicho Mateo al socialista, después que este le haya reclamado en el pleno que impulse medidas inmediatas ante los desahucios.

Mateo ha iniciado su intervención, en una sesión plenaria en la que responderá hasta en nueve ocasiones a los grupos sobre vivienda, achacando la crisis habitacional en Baleares a la "falta de medidas" durante las dos legislaturas anteriores.