La ley de capitalidad incorpora enmiendas para reconocer el derecho de las enfermerdas a dirigir zonas de salud

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PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ley de capitalidad ha incorporado enmiendas del PP para reconocer el derecho de los profesionales de enfermería y del resto del personal sanitario del subgrupo A2 a dirigir zonas básicas de salud y percibir una retribución acorde con las responsabilidades que asumen.

Las enmiendas de los 'populares' han sido incorporadas en el texto este jueves en el Parlament, con los votos favorables también del PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos, según ha informado el PP en una nota de prensa.

Con esta modificación, se da respuesta a una reivindicación del colectivo y se corrige una situación que, como consecuencia de la interpretación de la normativa estatal por parte del Tribunal Supremo, reservaba estos puestos de dirección a profesionales del subgrupo A1.

La portavoz adjunta del PP en la Cámara autonómica, Marga Durán, ha subrayado que con estas enmiendas han corregido "una injusticia" con los profesionales de enfermería que "nunca debería haberse producido".

"No tenía ningún sentido que enfermeras que llevan años demostrando su capacidad para dirigir una zona básica de salud no pudieran seguir haciéndolo por una cuestión de categoría profesional", ha defendido.

En este sentido, ha reivindicado que los 'populares' "han impulsado una solución para que se reconozca su experiencia, su capacidad de gestión y, sobre todo, la responsabilidad que asumen cada día" al frente de los centros de salud.

Las enmiendas establecen que las retribuciones se determinen en función de la naturaleza y responsabilidad del puesto de trabajo, independientemente de la categoría profesional de quien lo ocupe.

También incorporan una disposición transitoria que permite mantener los nombramientos anteriores a la entrada en vigor de la ley, evitando ceses y nuevos nombramientos de los profesionales que ya desempeñan estas funciones.

"No se puede exigir a un profesional que asuma la máxima responsabilidad de una zona de salud y después no reconocerle ni las mismas oportunidades ni la retribución que corresponde a ese puesto", ha subrayado Durán.

La modificación establece que la designación de los directores de zona se realizará mediante libre designación entre profesionales sanitarios de los subgrupos A1 y A2 integrantes del equipo de Atención Primaria, previa valoración de sus proyectos de gestión.

También contempla figuras de coordinación de Medicina, Enfermería y Admisión y Atención a la Ciudadanía para garantizar el funcionamiento de los centros. Las enmiendas permiten igualmente que futuras modificaciones puedan tramitarse mediante desarrollo reglamentario, agilizando los procedimientos.

Los 'populares' han insistido en que "frente a los obstáculos, el PP aporta soluciones". "Defendemos una sanidad pública que reconozca el talento de sus profesionales, valore su trabajo y les permita asumir responsabilidades en igualdad de oportunidades", ha concluido la portavoz adjunta.