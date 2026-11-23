Licitada la asistencia para los laboratorios de fabricación digital de Mallorca y Menorca. - CAIB

MENORCA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bit ha informado este lunes de la publicación de la licitación del contrato del servicio de asistencia técnica especializada para garantizar el funcionamiento y la operatividad de los laboratorios de fabricación digital (FabLabs) ubicados en el ParcBit, en Mallorca, y el CentreBit Menorca, con un valor estimado de 181.641 euros.

Esta licitación forma parte del objetivo estratégico 5 del Plan de Atracción de Empresas y Talento del ParcBit, que consiste en implantar infraestructuras especializadas en el desarrollo y la validación de tecnologías disruptivas.

Desde el Govern han explicado que el contrato tiene como objetivo asegurar el correcto funcionamiento de estos espacios, así como ofrecer asistencia técnica especializada para facilitar el uso de las instalaciones, las equipaciones y las tecnologías de fabricación digital.

En esta línea, han destacado que los FabLabs constituyen espacios de referencia para la experimentación, el aprendizaje y el desarrollo de proyectos innovadores.

Estas infraestructuras contribuyen a acercar las tecnologías de fabricación digital a empresas, emprendedores, estudiantes y ciudadanos, y favorecen la creación y validación de soluciones tecnológicas innovadoras.

La licitación está abierta a todas las empresas interesadas que cumplan los requisitos establecidos. El procedimiento se tramita a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se puede consultar toda la información relativa al contrato y a las condiciones de participación.