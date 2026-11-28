Archivo - La línea 315 del TIB entre Sa Pobla y la bahía de Alcúdia se mantiene durante todo el año - CAIB - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La línea 315 del servicio de autobús interurbano del TIB, que conecta Sa Pobla con la bahía de Alcúdia, se convierte a partir de ahora en un servicio activo durante todo el año.

Tras la ampliación progresiva de su periodo de funcionamiento durante los últimos años, la conexión se mantendrá durante los meses de invierno, según ha informado este sábado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

La línea tenía previsto finalizar el servicio el próximo lunes, 30 de noviembre, después de nueve meses en funcionamiento, y continuará prestando servicio a partir del martes, 1 de diciembre. El objetivo es garantizar una oferta de transporte público estable para los residentes y trabajadores de la zona.

Entre los años 2021 y 2024, esta línea prestaba servicio durante siete meses y, gracias a las mejoras incorporadas en la modificación del contrato de concesión aprobada en 2025, este año ya se había ampliado su funcionamiento dos meses más.

La línea 315 es especialmente utilizada por las personas que se desplazan a los núcleos turísticos y hoteleros de la bahía de Alcúdia por motivos laborales. De hecho, el 74 por ciento de los usuarios son residentes que utilizan esta conexión para sus desplazamientos diarios.

Así pues, la línea continuará en funcionamiento durante todo el año, adaptando las frecuencias y el recorrido a las necesidades de desplazamiento de los usuarios durante el invierno.