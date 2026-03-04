Llamamiento para adoptar 50 perros que fueron rescatados en pésimas condiciones en una finca de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus ha hecho este miércoles un llamamiento para la adopción de 50 perros que fueron rescatados el pasado 24 de febrero en una finca de Palma en la que fueron hallados en condiciones higiénicas y sanitarias muy deficientes.

La actuación fue llevada a cabo conjuntamente por el Seprona y técnicos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, que detectaron múltiples irregularidades y una situación incompatible con las disposiciones normativas sobre bienestar animal.

Entre los días 25 y 26 de febrero, los servicios veterinarios del Ayuntamiento de Palma trasladaron a los animales a las instalaciones de Son Reus, donde todos los ejemplares han sido objeto de una completa valoración clínica para obtener información precisa en relación a su estado.

Igualmente, los perros han sido desparasitados interna y externamente, vacunados, identificados mediante microchip, limpiados y sometidos a diversas pruebas diagnósticas, incluyendo el test rápido para la detección de leishmaniosis y analíticas completas en aquellos casos que presentaban sintomatología clínica.

Los animales que han requerido un seguimiento más exhaustivo fueron ingresados bajo supervisión veterinaria, mientras que el resto fueron ubicados progresivamente en las dependencias del centro tras confirmarse una evolución clínica favorable.

Gracias a esta intervención integral, los 50 perros se encuentran actualmente en óptimas condiciones y, a partir de este miércoles, han sido puestos a disposición de la ciudadanía para su adopción responsable, ofreciendo así una segunda oportunidad a unos animales que han estado sufriendo una situación de extrema vulnerabilidad.

El Ayuntamiento de Palma ha destacado la profesionalidad y el compromiso del personal veterinario y técnico del centro de Son Reus, ya que su labor ha resultado fundamental para recuperar unas condiciones de vida dignas para estos perros, haciendo posible que, a partir de ahora, puedan ser dados en adopción.