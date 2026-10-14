Llega una patera con 17 personas a bordo a Formentera

Neumática interceptada por Salvamento Marítimo
Neumática interceptada por Salvamento Marítimo - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 14 octubre 2026 10:53
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PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 personas han sido rescatadas este miércoles a bordo de una patera a unas 12 millas al sur de Formentera.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, el incidente ha ocurrido sobre las 08.15 horas con la intervención de Salvamento Marítimo y Guardia Civil.

Estas 17 personas se suman a las que llegaron este martes a las costas de Baleares a bordo de siete pateras.

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