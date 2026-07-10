Llegan 29 personas migrantes a bordo de dos pateras a Formentera y Santanyí

Archivo - Retirada de una embarcación en Formentera - CONSELL DE FORMENTERA - Archivo

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 29 personas han llegado en las últimas horas a Formentera y Santanyí a bordo de dos pateras.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, la de Formentera es la novena embarcación arribada a las costas de Baleares a lo largo del jueves y que eleva el total del día a 121 personas. En concreto, a las 21.56 horas se ha interceptado a siete personas de origen magrebí en Es Caló, en Formentera.

Ya este viernes, a las 02.40 horas se ha rescatado a 22 personas de origen magrebí a diez millas al sur de Cabrera.