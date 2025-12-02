Llegan dos pateras a Ibiza y Mallorca con 45 personas a bordo. - EPDATA

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 45 personas migrantes han llegado este lunes a las costas de Ibiza y Mallorca a bordo de dos pateras.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 19.02 horas de este lunes se ha rescatado a 19 personas de origen magrebí, a 85 millas al sureste de la isla de Ibiza.

La embarcación ha sido detectada por el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras (Cecorvigmar) de la Guardia Civil, en coordinación con Frontex y Salvamento Marítimo.

Más tarde, a las 20.26 horas del lunes se ha rescatado a 26 personas de origen magrebí, en Cala Santanyí, Mallorca.