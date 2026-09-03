Llegan las fiestas de la patrona de Palma: cortes de tráfico, desvíos de autobuses y refuerzo de trenes

Archivo - Concierto de este sábado por la celebración de la Patrona de la Mare de Déu de la Salut. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concierto de las fiestas de la patrona de Palma, la Mare de Déu de la Salut, obligará a implantar restricciones de tráfico en el Paseo Marítimo, con cortes tanto totales como parciales, entre el viernes y el lunes.

La avenida Adolfo Suárez, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, permanecerá cortada en dirección a Porto Pi entre las 22.00 y las 01.00 horas del viernes, cuando se llevarán a cabo los preparativos.

El sábado, coincidiendo con la celebración del concierto de gran formato, se cerrará todos los carriles de la avenida en ambos sentidos a partir de las 13.00 horas. Las restricciones se prolongarán hasta las 08.00 horas del domingo.

Posteriormente, se mantendrá el corte del carril derecho de la calzada en dirección a Porto Pi desde las 08.00 horas del domingo y hasta las 23.59 horas del lunes.

Asimismo, la salida del aparcamiento del Parc de la Mar por la autovía permanecerá cerrada durante los horarios establecidos para los cortes de tráfico.

DESVÍO DE AUTOBUSES Y REFUERZO DE TRENES

El servicio de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) también sufrirá afectaciones. A partir de las 13.00 horas del sábado, la L30 (Marivent-Palau de Congressos) quedará sin servicio hasta el día siguiente.

El domingo, entre las 13.00 y las 06.00 horas, la L25 se desviará y circulará por la avenida Gabriel Alomar, la plaza de España, la avenida Alemania, La Rambla, Unió, Born, y la plaza de la Reina. En sentido Arenal, realizará la ruta normal. Durante este periodo de tiempo, quedará sin servicio la parada 1982.

Las personas que deseen acudir a las festividades en transporte público pueden emplear las líneas L3, L4, L7, L20, L25 y L35. También la L1 y L5 les acercarán hasta el Paseo Mallorca.

Tanto el viernes como el sábado por la noche estarán disponibles las líneas del Nit Bus en su horario habitual, con la N1 y N4 dando servicio en esa zona o cerca.

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), por su parte, pondrá en marcha trenes adicionales durante la tarde y la noche del sábado con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los asistentes de forma cómoda, segura y sostenible.

Por la tarde una docena de servicios de refuerzo entre Palma e Inca, seis en cada sentido, que se sumarán al servicio habitual de los fines de semana. Durante la madrugada, 14 servicios especiales que conectarán la capital con Manacor, sa Pobla e Inca.

En la línea Palma-Manacor habrá servicios especiales desde la estación Intermodal a las 00.15, 02.15 y 04.15 horas, y desde Manacor a las 23.30, 01.30 y 03.30 horas. En la línea Palma-Sa Pobla, los trenes saldrán desde la Intermodal a las 23.25, 01.15 y 03.15 horas, y desde Sa Pobla a las 00.45, 02.45 y 04.45 horas.

Además, se habilitarán servicios especiales Palma-Inca a las 23.00 horas e Inca-Palma a las 23.48 horas. Todos los trenes especiales efectuarán parada en todas las estaciones intermedias entre el origen y el destino.

LA PROGRAMACIÓN DEL CONCIERTO

La programación del concierto de la patrona de Palma, organizado por el Ayuntamiento y la promotora Grup Trui, arrancará a las 19.00 horas con Freenipples (Mara Escrich), conocida por su combinación de indie-pop, garage rock y electrónica.

Tras una hora de actuación Isaac Indart, uno de los DJs y productores veteranos de la escena electrónica mallorquina y Premio Leyenda de los MEM Awards, le tomará el relevo.

A las 21.00 horas será el turno de Lady Gosya, pianista y DJ de origen ucraniano residente en Mallorca, que prolongará la sesión hasta las 22.00 horas, antes de dar paso a Rudimental DJ, que actuará de 22.00 a 23.30 horas.

A las 23.30 horas llegará el turno de John Newman, cabeza de cartel, que actuará hasta la 01.00 horas. La noche continuará hasta las 02.00 horas con Álex Losa, DJ y técnico de sonido palmesano y reconocido en 2025 como Mejor DJ Techno en los MEM Awards, que será el encargado de cerrar el evento con una sesión de tech house.

Entre las novedades de este año destacan los más de 240 metros cuadrados de pantallas, el escenario de 18 por 12 metros y el sistema profesional de sonido e iluminación que se instalarán frente al Parc de la Mar y la Catedral.

Habrá espacios pensados para personas con movilidad reducida, servicios sanitarios y un dispositivo especial de limpieza. El Ayuntamiento ha recordado que no se permitirá el acceso con envases de vidrio.