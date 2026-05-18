Llegan a Formentera 20 migrantes a bordo de una patera

Archivo - Una patera en las costas de Baleares. - POLICÍA - Archivo

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado este lunes en Formentera a 20 migrantes que habían llegado en patera.

La localización de estas personas, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, se ha producido sobre las 08.30 horas en la zona de la Punta de Sa Cala.

En total han sido interceptadas 20 personas, todas ellas de origen subsahariano.

En lo que va de año, según el recuento elaborado por Europa Press en base a los datos de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior, han llegado a las costas de Baleares alrededor de 1.450 personas migrantes a bordo de unas 75 embarcaciones.