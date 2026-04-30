Llibertat Llucmajor alerta de "graves carencias" en la gestión del Ayuntamiento y "abandono" de los empleados

Concentración de trabajadores municipales frente al Ayuntamiento de Llucmajor - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El partido vecinal Llibertat Llucmajor ha denunciado públicamente las "graves carencias" en la gestión del equipo de gobierno del Ayuntamiento y el "abandono" de los empleados públicos.

Esta situación se hizo "evidente", según ha criticado la formación en un comunicado, en el último pleno municipal este miércoles, en el que el equipo de gobierno "evitó deliberadamente" pronunciarse sobre la protesta de la plantilla de empleados públicos a las puertas del Consistorio.

A su entender, es "inaceptable" que se "ignore" una movilización que refleja el "hartazgo" de los trabajadores municipales ante el "abandono institucional".

"Su silencio no solo agrava el conflicto, sino que demuestra una falta total de respeto hacia quienes sostienen el funcionamiento del Ayuntamiento", han lamentado.

Igualmente, Llibertat Llucamjor ha criticado que las modificaciones de crédito aprobadas para destinar cerca de 11 millones de euros del remanente de tesorería "carecen de planificación, calendario y concreción".

En este sentido, han advertido de que no existe "claridad" sobre el destino de partidas como las destinadas a asfaltado y mejora de aceras. Concretamente, han asegurado que ni en la memoria del área de Mantenimiento ni en los informes técnicos se detallan las calles afectadas.

"Algo que nunca había ocurrido en la historia democrática de Llucmajor", han sostenido, para después agregar que siempre se había informado previamente del destino de estos fondos.

Para el partido vecinal, esta "falta de transparencia" refuerza su sospecha de que el equipo de gobierno "pretende únicamente generar titulares" de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027, comprometiendo inversiones sin una planificación real.

Finalmente, han señalado la "evidente fractura interna" del gobierno municipal, argumentado que durante el pleno "quedó clara la guerra abierta" entre el PP y Vox, los dos partidos que comparten responsabilidades de gobierno.

"Nos parece muy grave escuchar declaraciones como el "no me importa" del concejal de Deportes e Innovación en referencia a la manifestación de empleados públicos, incluyendo personal de áreas bajo su competencia, para después intentar desentenderse afirmando que eso es de otro concejal", ha expuesto el portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar.

Así, ha calificado de "preocupante" que los partidos de gobierno "pasen totalmente de los problemas del municipio" pero, ha añadido, "más preocupante es que además se dediquen a pelearse entre ellos visualmente en las redes sociales, echándose la culpa el uno al otro, pero luego corriendo a hacerse la foto para colgarse las medallas si algo ha salido adelante".

Con todo, la formación ha exigido responsabilidad, transparencia y respeto institucional, remarcando que los vecinos merecen un gobierno que "escuche, planifique y actúe con rigor, no uno que ignore los problemas, improvise con los recursos públicos y se enrede en conflictos internos".