Llibertat Llucmajor celebrará tres jornadas para conocer las necesidades de los vecinos de cara a las elecciones de 2027 - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido vecinal Llibertat Llucmajor celebrará tres jornadas con los vecinos para recoger sus necesidades y aportaciones de cara a las elecciones municipales de 2027.

Los encuentros tendrán lugar en s'Arenal, Llucmajor y las Urbanizaciones los días 14, 21 y 28 de noviembre, respectivamente, según ha informado el partido en una nota de prensa.

El objetivo de las jornadas es conocer de primera mano qué mejoras consideran prioritarias en sus barrios y recoger sus propuestas para elaborar el programa electoral.

Igualmente, aquellos vecinos que prefieran participar por internet pueden enviar sus propuestas a través de una encuesta anónima en la página web del partido.

"Somos un partido vecinal y en nuestro ADN está el escuchar a los vecinos y priorizar sus reclamaciones y propuestas frente a los dogmas políticos de las siglas e ideologías. Para gobernar adecuadamente es necesario partir de la base: los vecinos", ha destacado el portavoz de la formación, Alexandro Gaffar.

El partido ha concluido el proceso de primarias para configurar la candidatura y hará la presentación oficial el sábado 12 de diciembre, a las 12.00 horas en el Claustro de Sant Bonaventura, en Llucmajor.