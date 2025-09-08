Llibertat Llucmajor exige reducir la carga fiscal de la tasa de basuras

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El partido vecinal Llibertat Llucmajor defenderá en el pleno municipal una propuesta de resolución para reducir la carga fiscal de la tasa de basuras del municipio.

Según ha informado el partido en un comunicado, lo hacen en nombre de los vecinos que sufren a diario las consecuencias de una tasa que "no se corresponde con el coste real del servicio" pese a que la ley que regula las haciendas locales establece que "las tasas deben tender a cubrir el coste del servicio prestado, y no pueden convertirse en una vía de ingresos superior al coste efectivo del servicio".

Así, la formación defiende una bajada en la tasa de basuras porque "la recaudación es superior al coste del servicio", lo que consideran una "injusticia fiscal para las familias", porque creen que el servicio es deficiente y supone un incumplimiento de los pliegos y porque se produce una "injusticia territorial" al quedarse el área rural sin servicio efectivo de recogida de residuos domiciliaria ni con recogida periódica de voluminosos o de poda equivalente al resto de núcleos pese a que deben abonar la tasa igualmente.

"Es inaceptable que se pague por un servicio no prestado, proponemos que se baje la tasa en dichas zonas al coste real del servicio que perciben", declaran antes de exigir al equipo de gobierno municipal apruebe esta resolución o que explique "públicamente y con datos por qué no quiere hacerlo", ha indicado el portavoz del partido, Alexandro Gaffar.