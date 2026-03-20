Localizan un cadáver en Cala Llonga

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha confirmado este viernes el hallazgo en Cala Llonga, Eivissa, de un cadáver en el mar sin signos de violencia, que podría corresponder a una persona migrante que realizara un viaje en patera hasta Baleares.

Según han explicado fuentes del Instituto Armado, el hallazgo tuvo lugar este jueves a mediodía, y se procedió al levantamiento del cadáver a las 14.30 horas.

El cuerpo fue avistado en el mar, en la playa de Cala Llonga, Santa Eulària. La Guardia Civil recibió el aviso y desplazó una patrulla hasta el lugar, avisando después a la Policía Judicial y al médico forense.