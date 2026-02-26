Alertan de la desaparición de tres pateras con 81 migrantes, entre ellos dos bebés, cuando se dirigían a Baleares

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG Caminando Fronteras ha alertado de la desaparición de al menos tres pateras con 81 migrantes, entre ellos dos bebés y una decena de mujeres, que en los últimos días habían zarpado desde Argelia rumbo a Baleares.

Las tres desapariciones, sobre las que han alertado los familiares de las potenciales víctimas, suceden mientras a lo largo de esta semana han llegado al archipiélago 410 migrantes a bordo de 23 embarcaciones.

Según ha explicado la responsable de Caminando Fronteras, Helena Maleno, en base a la información de la que disponen dos de estas pateras salieron de las costas de Argelia el pasado domingo.

Una de ellas llevaba 29 personas de origen subsahariano a bordo y la segunda, otros 30 subsaharianos, entre ellos tres mujeres y dos bebés.

La tercera embarcación que ha sido reportada como desaparecida salió el martes con 22 personas a bordo, entre ellas siete mujeres. Todos eran nacionales de Somalia menos uno, de origen sudanés.

"Las familias están muy angustiadas. Y las de los que salieron el domingo mucho más, porque ya deberían haber sido localizadas o rescatadas", ha señalado Maleno en declaraciones a Europa Press.

La activista ha resaltado que las dificultades que enfrentan los migrantes durante la travesía son mucho peores para los bebés. "El mar, el frío, la hipotermia, la comida... Es una situación de bastante riesgo", ha advertido.

Desde la organización están en contacto con las familias de las potenciales víctimas, que se han puesto en contacto con ellos al no tener noticias de su paradero pese haber transcurrido ya unos días desde que zarparon de Argelia, y ofreciéndoles acompañamiento.

También han trasladado esta información a Salvamento Marítimo para que eventualmente puedan realizar una búsqueda de estas embarcaciones. Por ejemplo, han facilitado el número de teléfono de uno de los migrantes que va a bordo de la patera que salió el martes, que sin embargo no da señal.

"Están llegando muchas embarcaciones y siempre nos preocupa las que se quedan por el camino por fallos en el motor, o porque son infraembarcaciones. Muchas de ellas son las de los subsaharianos, que viajan en peores condiciones", ha indicado Maleno.

Según el informe 'Monitoreo del derecho a la vida' que Caminando Fronteras elabora de forma anual, en 2025 al menos 1.037 personas migrantes desaparecieron mientras trataban de cruzar la conocida como ruta argelina, que conecta el país magrebí con Baleares y el levante peninsular.

El archipiélago, de acuerdo con la ONG, se ha convertido en la parte "más peligrosa" de esta travesía y es hoy un "laboratorio de la necrofrontera", es decir, "un espacio en el que convergen la criminalización, la necropolítica y la erosión progresiva del derecho internacional, especialmente para la protección del derecho a la vida".