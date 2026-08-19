La lucha contra el narco en Baleares: 900 detenidos y una subida general de las aprehensiones con el hachís a la cabeza

Archivo - Operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra la trama de blanqueo y narcotráfico - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han intervenido seis toneladas de cocaína, hachís y marihuana en Baleares a lo largo de 2025, año que se ha saldado más de 900 detenciones y 15.000 denuncias.

Así se desprende de la Estadística Anual sobre Drogas referente al año pasado elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), organismo dependiente del Ministerio del Interior.

La lucha contra el narcotráfico se saldó en 2025 con la detención de 923 personas (+5,13%) y la interposición de 15.257 denuncias (+7,2%). En ambos casos, Baleares representa poco más de un 4% del conjunto nacional.

La droga con más cantidad aprehendida fue el hachís, con 4,65 toneladas, lo que supuso un incremento interanual del 52,26%. Le siguieron la cocaína, con 1,14 toneladas (+811,95%), y la marihuana, con 211 kilos (+43,6%).

A estas cantidades se le suman los 163 litros de óxido nitroso, más conocido como gas de la risa (+796,95%); las 133.183 unidades de metanfetamina (+868,89%); los 105 kilos de éxtasis (+12.264,17%); las 79.113 unidades de éxtasis (+316,67%), o los 11 kilos de ketamina (+92,38%).

También se decomisaron 8.158 unidades de anfetaminas (+573,66%); seis kilos de 2C-B (+343,14%); tres kilos de polen de cannabis (+149,3%); 2.925 unidades de planas de cannabis (+105,12%); o 8865 centímetros cúbicos de GHB, también conocido como éxtasis líquido (+62,49%).

Otras sustancias no llaman la atención por sus elevadas cantidades, pero si por el incremento de sus incautaciones respecto al año anterior. Es el caso, por ejemplo, de los cannábicos, con cinco kilos y una subida del 1.368,76%; la pregabalina, con 583 unidades y un incremento del 7.187,5%; los cocaínicos, con 412 gramos y un repunte del 1.076,98%, o los alucinógenos, con 87 unidades y un aumento del 8.600%.

Aunque en la mayoría de sustancias las cifras de aprehensiones han ido al alza, hay otras que han registrado descensos. De heroína se encontraron 425 gramos (-36,41%), de metanfetamina en polvo o roca dos kilos (-56,23%) y de crack cuatro gramos (-49,31%).

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, siempre de acuerdo con la Estadística Anual sobre Drogas, las fuerzas y cuerpos de seguridad decomisaron 370 toneladas de cocaína, hachís, marihuana y heroína a lo largo del año pasado.

A ello se le suman 875.000 plantas de cannabis, 658.000 pastillas de éxtasis, 679 kilos de cristal y cantidades menores de otras drogas detectadas en el mercado clandestino como fármacos, anabolizantes o derivados del hachís.

El informe revela una caída del 37% en las incautaciones de cocaína, algo que Interior ha vinculado a que "la presión policial ha golpeado con fuerza a las redes de narcotráfico a gran escala, especialmente en las rutas marítimas desde el Atlántico".

El hachís, por contra, lidera el ranking de drogas incautadas con 257 toneladas, un aumento de 29% en respecto a 2024 pero que sigue lejos de los registros de 2023 (357 toneladas), 2022 (318 toneladas) o 2021 (672 toneladas).

También en este campo el Citco ha constatado el efecto de la presión policial contra las mafias, que han alternado los tradicionales desembarcos a pie en la plaza con el uso de camiones y otros vehículos.