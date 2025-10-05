Lucía Muñoz y Alejandra Martínez rechazan la deportación voluntaria y seguirán detenidas en Israel

(I-D) Las Activistas Reyes Rigo, Alejandra Martínez Y Lucía Muñoz, Antes De Embarcarse En La Global Sumud Flotilla. Archivo. - PODEMOS BALEARES

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las dos miembros de Podemos Baleares que participaban en la Global Sumud Flotilla, la regidora en el Ayuntamiento de Palma Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, han rechazado la deportación voluntaria y seguirán detenidas en Israel, de modo que no están entre los 21 españoles de la Flotilla que saldrán de Israel a España este domingo.

En nota de prensa, Podemos Baleares ha informado que Lucía Muñoz y Alejandra Martínez no regresarán en el primer vuelo de deportación, tras negarse a firmar el documento de deportación voluntaria.

Las activistas se niegan a firmar cualquier documento que implique reconocer que entraron ilegalmente al país, ya que defienden que su acción "se enmarca en la defensa del pueblo palestino por la vía pacífica y humanitaria", han apuntado desde la formación morada.

Podemos Baleares ha recordado que, antes de ser interceptadas, ambas ya habían manifestado que no firmarían ningún documento que implicara reconocer una entrada ilegal en el país.

La decisión de ambas implica que permanecerán más días detenidas en Israel, a la espera de comparecer ante un juez que deberá ratificar su deportación forzosa, han explicado desde el partido.

Además, Podemos Baleares ha confirmado que Alejandra Martínez está en huelga de hambre desde que fue interceptada, tras declarar que "no iba a aceptar comida de quien mata de hambre al pueblo palestino".

Hay que recordar que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que este domingo saldrán de Tel Aviv 21 activistas españoles de los 49 que formaban parte de la Flotilla Global Sumud, interceptada por las autoridades israelíes cuando intentaba romper el bloqueo sobre Gaza.

Del total de 21 españoles que este domingo está previsto que salgan de Israel "sí habrá ciudadanos de Baleares" aunque "no se sabe todavía quienes son", ha afirmado no obstante el portavoz de Podemos Baleares, Jesús Jurado, en declaraciones a Europa Press.

Finalmente, Podemos Baleares se ha hecho eco de que, según ha explicado el abogado Jaume Asens, representante de la flotilla, "las familias de los detenidos lamentan que la comunicación con los servicios consulares ha dejado mucho que desear y", ha añadido Asens, "sienten que reciben la información a través de la prensa".