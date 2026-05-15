Luz verde al incremento del 1,5% de las retribuciones de los docentes de los centros concertados de Baleares

Archivo - Mesas y sillas recogidas en un aula del Centro de Educación Infantil La Gacela. - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la modificación de los presupuestos autonómicos con el objeto de actualizar las retribuciones del personal docente de los centros concertados con un incremento del 1,5% para el año 2026.

Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

El acuerdo, ha explicado, permite equiparar este incremento al personal docente de los centros concertados del archipiélago con el que se aplica al conjunto del sector público autonómico.

El incremento retributivo se aplicará al personal docente, personal cooperativista de cooperativas de enseñanza y personal religioso incluido en el sistema de pago delegado o módulo íntegro de pago directo de los centros concertados, y tendrá efectos económicos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.