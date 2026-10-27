Luz verde a la nueva ley de capitalidad de Palma, que duplica la aportación económica hasta los 60 millones anuales

Aprobación de la modificación de la ley de capitalidad de Palma en el Parlament - AYUNTAMIENTO DE PALMA

Vox carga contra el PP por rechazar sus enmiendas: "Tenemos que aceptar sus líneas rojas, pero no podemos marcar nunca ninguna"

El PSIB valora la negociación con el PP, mientras que MÉS lamenta "carencia de voluntad" de llegar a acuerdos

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado la modificación de la ley de capitalidad de Palma, con la que se duplicará la aportación mínima del resto de administraciones a la capital balear hasta los 60 millones de euros anuales.

La proposición de ley, que fue aprobada por el Ayuntamiento de Palma a finales del año pasado y unos meses más tarde fue tomada en consideración por el Parlament, ha recibido los apoyos del PP, del PSIB y de MÉS per Mallorca.

Aunque Vox en un principio estuvo de acuerdo con el texto, han argumentado que la inclusión de algunas enmiendas sobre temas ajenos a Palma les han llevado a cambiar el sentido de su voto, que ha sido en contra.

Durante el procedimiento legislativo, los grupos presentaron 128 enmiendas, de las que 40 han sido aprobadas. En el pleno de este martes se han debatido las que seguían vivas, aunque todas han sido rechazadas, menos una del PP, por un error del PSIB.

EL PSIB CELEBRA EL ACUERDO Y MÉS APOYA LA LEY POR COHERENCIA

La diputada del PP Marga Durán ha destacado que la modificación de la ley es "importante" y ha puesto en valor la negociación y transacciones aprobadas, que han supuesto que "la ley sea de consenso".

De las enmiendas incorporadas, ha puesto en valor medidas de apoyo a las familias, regulaciones sobre federaciones vecinales y medidas en materia de vivienda.

Por otro lado, la 'popular' ha pedido a Vox que "hiciera un esfuerzo" y votara a favor del texto. "No se entendería otra cosa", ha indicado.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha puesto en valor la negociación con el PP para sacar adelante la ley, subrayando que el texto entró en el Parlament con el apoyo de Vox, que ahora ha votado en contra.

"No es la ley perfecta, pero sí una en la que nos podemos reconocer", ha afirmado el socialista, quien ha agradecido al alcalde de Palma, Jaime Martínez, su "talante negociador".

Entre otras cuestiones, ha subrayado que la modificación de la ley supone una mejora de los servicios básicos, actuaciones de mejora para barrios concretos y que también incluye la creación de una empresa municipal de vivienda.

Por otro lado, ha vuelto a reivindicar la necesidad que Palma tenga la capacidad y autonomía para declararse zona tensionada y limitar los precios del alquiler, una de las enmiendas del PSIB que no fue aceptada.

De su lado, MÉS per Mallorca ha apoyado la ley "por coherencia", pero ha lamentado la "carencia de voluntad de llegar a acuerdos". Según el diputado ecosoberanista Ferran Rosa, a ley de capitalidad aprobada "no resuelve las carencias estructurales que tiene Palma".

Entre otras cuestiones, ha lamentado que no se hayan aceptado las enmiendas de su partido, por ejemplo, para que el Govern y el Consell de Mallorca puedan comprar suelo directamente para construir servicios públicos.

"Capitalidad implica entender que la concentración económica y administrativa en Palma tiene consecuencias en otros municipios que se tienen que paliar", ha reclamado.

Por su parte, la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha reclamado un aumento de la financiación de la Ley Menorca Reserva de la Biosfera de los cuatro a los ocho millones de euros, en consonancia con el aumento de la aportación a Palma. Según la diputada del PP, esta enmienda "no tiene nada que ver" con la ley de capitalidad.

Durante el debate, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha propuesto un recargo de cuatro euros del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para hacer frente a los retos que plantea el turismo.

"No es la ley que nos gustaría", ha afirmado, a la vez que ha considerado que el texto "ha mejorado muchísimo" durante la tramitación parlamentaria.

VOX, EN CONTRA

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha cargado contra el PP por pactar enmiendas con la izquierda, subrayando que "si a la izquierda la ley le parece positiva, es que no es buena".

"Nos parece una absoluta falta de respeto que nosotros tengamos que aceptar sus líneas rojas, pero no podamos marcar nunca ninguna. Y por supuesto para nosotros el tema de la lengua es una línea roja", ha reprobado.

En este sentido, ha lamentado que el PP no haya aceptado una enmienda de Vox que, en líneas generales, pedía que el Ayuntamiento garantice el uso del castellano y del catalán oralmente y por escrito.

Según Rodríguez, votar en contra de esta ley es "ser coherente y defender la dignidad del grupo parlamentario". "Cuando se encuentran con alguna exigencia de Vox, van a la izquierda a pedir sopitas", ha dicho.

En su segunda intervención, la diputada 'popular' ha defendido la negociación de su grupo con el PSIB y ha asegurado no entender que Vox haya votado en contra de todo el articulado. "Si de 52 enmiendas de los socialistas, hemos llegado a 14 transacciones porque son buenas para Palma, solo faltaría", ha dicho.

El diputado de Vox ha insistido en la "falta absoluta de respeto" hacia su grupo por parte del PP. "Merecíamos que se hubiera tomado la molestia de intentar transaccionar nuestras enmiendas", ha remarcado.

CAMBIOS EN LA LEY

El texto legislativo, que empezó su tramitación con siete artículos y ha llegado al pleno con 23, establece que la aportación mínima que el resto de administraciones deberán aportar al Ayuntamiento de Palma para compensar los costes derivados de la capitalidad será de 60 millones, el doble que hasta ahora.

La ley incluye algunas modificaciones relacionadas con los servicios sociales y de atención a víctimas de violencia machista, así como en seguridad. En concreto, contempla el impulso de la figura de la Policía Comunitaria y la creación de los agentes cívicos, que tendrán encomendada la garantía del cumplimiento de las ordenanzas.

También incorpora, vía enmienda, que el Ayuntamiento de Palma ofrezca apoyo a las familias, especialmente en situación de vulnerabilidad, en materias como la conciliación y el acceso a la vivienda.

En materia de vivienda, la ley incorpora un nuevo artículo para crear una oficina de defensa de las personas arrendatarias. Así, Cort deberá prestar un servicio municipal permanente de información, asesoramiento jurídico y acompañamiento a los inquilinos, así como a las personas en riesgo de pérdida de vivienda, desahucios, ocupación y alquiler turístico.

Asimismo, añade la creación, en un plazo máximo de un año, de una empresa municipal de vivienda como medio propio e instrumento de la política municipal de vivienda.

Otra novedad es la proposición de ley para crear el Área Metropolitana de Palma, que deberá tramitar el Govern en un plazo máximo de dos años y que incluirá también los municipios de Calvià, Marratxí y Llucmajor.

Por otro lado, el texto incluye enmiendas para reconocer el derecho de los profesionales de enfermería y del resto del personal sanitario del subgrupo A2 a dirigir zonas básicas de salud y percibir una retribución acorde con las responsabilidades que asumen.

Finalmente, el texto ha incluido otra enmienda del PP tras dos errores en la votación por parte de diputados socialistas. En la segunda equivocación, el diputado Llorenç Córdoba se ha opuesto a repetir la votación.

La enmienda en cuestión, establece que el Consell de Mallorca podrá delegar al Ayuntamiento el ejercicio de las competencias de autorización e informe que le atribuye la legislación de patrimonio histórico sobre obras, usos e intervenciones que afecten bienes catalogados situados en Palma.