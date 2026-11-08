Maig de Ladil y Jaime Fluxà ganan el Critèrium de los 4 años y Nika de Kor y Jaime Forteza el Campeón de Campeones. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El caballo Maig de Ladil, guiado por Jaime Fluxà, han ganado este domingo el Critèrium de los cuatro años sobre una distancia de 2.150 metros, mientras que Nika de Kor con Jaime Forteza a las riendas se han impuesto en el Campeón de Campeones, disputado sobre una distancia de 2.650 metros, en el Hipódromo de Son Pardo.

En el Critèrium la segunda posición ha sido para Miss Blaugrana Mar, conducida por Catalina Fuster Servera, mientras que Mesquinet SP, con Guillermo Andreu Adrover al volante, ha completado el podio.

En el premio Campeón de Campeones, disputado sobre una distancia de 2.650 metros, Nomurita Mar, conducida por Guillermo Andreu Adrover, ha conseguido la segunda posición, y New Bomber Mar, con Catalina Riera Massanet, ha ocupado el tercer puesto.

El presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca, Gaspar Oliver, y el presidente de la Federación Balear de Trote, Juan Antonio Rosselló Comas, han sido los encargados en entregar los trofeos en esta jornada especial de trote en el hipódromo palmesano.