Maixabel Lasa pone en valor la justicia restaurativa: "Es mucho más curativo que una condena de 30 o 40 años"

La letrada Eva María Cardona, Maixabel Lasa y Eduardo Santos Itoiz antes de participar en la mesa redonda - EUROPA PRESS

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Maixabel Lasa, viuda del político socialista Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA en 2000, ha puesto en valor la justicia restaurativa que, en su caso, fue "mucho más curativo" que "el simple hecho de que les condenen a 30 o 40 años" de prisión.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación antes de participar en la mesa redonda 'Maixabel: un testimonio real de justicia restaurativa' de la mano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) en Palma y junto con el abogado y facilitador en procesos de justicia restaurativa Eduardo Santos Itoiz.

Lasa participó en dos encuentros restaurativos que, según ha relatado, le ofrecieron la posibilidad de "hablar con ellos, preguntar mucho y que ellos contestaran". "Eso es mucho más curativo que cualquier otro castigo", ha apuntado.

Los encuentros restaurativos son voluntarios pero, a su criterio, es un instrumento que debe estar al alcance tanto de la víctima como del victimario.

Para Lasa, la justicia restaurativa "sirve mucho" como curación para las víctimas, pero también para el victimario ya que, ha remarcado, "todo el mundo merece una segunda oportunidad". "Yo casi me he sentido con la obligación de estar con ellos", ha reconocido.

En este sentido, ha considerado que estos encuentros son una segunda oportunidad para estas personas para que "puedan hacer algo positivo en su vida".

"No son las del año 2000 que ocasionaron los asesinatos, son otras personas totalmente distintas y tienen derecho como cualquiera de nosotros que lo hubiera cometido, porque al final el ser humano es capaz de hacer lo mejor y lo peor", ha concluido Lasa.

De su lado, Eduardo Santos Itoiz, consejero-secretario del Consejo de Navarrra, ha subrayado que la justicia restaurativa "significa básicamente que hay que poner la víctima en el lugar que le corresponde en el proceso penal", puesto que ha sido la "gran olvidada".

"Estuve en el juicio en la Audiencia Nacional y me sentí como un testigo mudo", ha dicho Lasa sobre esta cuestión.

Igualmente, ha explicado Santos, la justicia restaurativa busca que el agresor se responsabilice de lo que ha hecho de una manera "mucho más directa y más personal", así como evitar la revictimización de la víctima.

En 2025, se incorpora en España la justicia restaurativa con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, de modo que cualquier persona puede solicitar este proceso.

No obstante, Santos ha explicado que la aplicación es desigual en los diferentes territorios, puesto que en el País Vasco, Catalunya, Navarra y Andalucía ya hay estos servicios, mientras que en las otras comunidades, como Baleares, ha dicho, el Ministerio de Justicia se plantea implantarlo.

A su entender, la justicia restaurativa será cada vez más una reivindicación de las víctimas porque ya es un derecho legal, en cualquier fase del procedimiento y en cualquier tipo de delito.

El proceso lo puede iniciar cualquier persona y se arbitra con un facilitador. Antes de los encuentros, han subrayado, el facilitador deja "clarísimo" al victimario que no se puede justificar de lo que ha hecho y que se tiene que responsabilizar de sus actos, una cuestión difícil.

"Cuando has hecho algo que ha justificado tu vida y algo tan potente como matar, deshacerte de todas esas capas de justificación que te han llevado a eso tan terrible es un proceso muy lento y muy doloroso", ha afirmado el facilitador.

El Colegio de Abogados de Baleares ha acogido esta tarde la mesa redonda, moderada por la letrada Eva María Cardona Guasch.