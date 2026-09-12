Mallorca celebra su Diada con la recreación de la coronación de Jaume II y una ofrenda floral en su sepulcro

Mallorca celebra su Diada con la recreación de la coronación de Jaume II y una ofrenda florar en su sepulcro - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mallorca ha celebrado la mañana de este sábado, en el marco de las celebraciones de su Diada, la recreación de la coronación del rey Jaume II y una ofrenda florar en su sepulcro.

La representación de la coronación de Jaume II, un acto con el que se ha conmemorado el 750 aniversario de la muerte de Jaume I y la entronización de su hijo, que dio lugar al nacimiento de la Corona de Mallorca, ha tenido lugar en la iglesia de Santa Eulàlia de Palma.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha considerado que esta efeméride "remite a los orígenes" de la "identidad institucional, cultural y política" de la isla", según ha informado la institución insular en un comunicado.

"Aquel 12 de septiembre de hace 750 años, Jaume II juró la Carta de Privilegis i Franqueses en la iglesia de Santa Eulàlia, un episodio decisivo que propició el nacimiento de la Corona de Mallorca y que forma parte de los cimientos de nuestra identidad como pueblo", ha recordado Galmés.

Tras la representación, la comitiva, integrada también por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, se ha dirigido a la Catedral de Mallorca para realizar la ofrenda floral al sepulcro de Jaume II.

Las melodías solemnes de los 'ministrils' han marcado el recorrido, del que también han tomado parte los 'gegants' del Consell de Mallorca, los 'xeremiers' y los bailarines de la Escola de Música i Danses de Mallorca.

En la Seu han sido recibidos por el se deán, Antoni Vera. Ya en el interior del templo, cerca de 800 personas, entre alcaldes y alcaldesas, representantes municipales, asociaciones y entidades de diferentes municipios de Mallorca, han presenciado la liturgia religiosa.

La celebración ha continuado con la interpretación del himno de Mallorca, 'La Balanguera', cuya versión musicada ha cumplido 100 años este 2026, a cargo de la Capella de la Seu.

"Hemos querido dedicar la Diada a 'La Balanguera', el gran símbolo de identidad de Mallorca y el hilo que une a todo el pueblo mallorquín en una sola voz", ha señalado Galmés.

La jornada ha finalizado con la ofrenda floral al sepulcro del rey Jaume II, realizada por los máximos representantes institucionales en la capilla de la Santísima Trinidad. A continuación, la ciudadanía ha tenido la oportunidad de rendir homenaje depositando flores en las escaleras del altar mayor.

La presidenta del Govern, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, ha comentado que esta Diada "tan especial" ha servido para "reencontrarnos con nuestras raíces".

"Somos herederos de una historia compartida y responsables de preservarla y hacerla crecer. ¡Viva Mallorca y buena Diada a todos los mallorquines y mallorquinas!", ha celebrado.