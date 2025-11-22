Mallorca y Menorca, en aviso este sábado por fuerte viento y fenómenos costeros

Archivo - Una persona fotografía el oleaje causado por el viento - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA/MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado avisos amarillo por viento en Mallorca y naranja en Menorca y, en esta última isla, también un aviso amarillo por fenómenos costeros.

Según la Aemet, se prevén rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora (km/h) en la Serra de Tramuntana y el norte y nordeste de Mallorca. En estas zonas las olas podrán alcanzar entre tres y cuatro metros de altura.

En Menorca, este sábado las rachas máximas de viento podrán llegar a los 80 km/h, mientras que se esperan oleaje del norte de cuatro a cinco metros de altura significativa y ola máxima que puede alcanzar los ocho o nueve metros.

Igualmente, el servicio de Emergencias 112 de Baleares, mantiene activo desde este viernes el índice de gravedad 1 (IG-1) del Plan Meteobal en Menorca por fenómenos costeros, así como el IG-0 por viento todas las islas.