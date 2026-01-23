Mallorca reivindicará en Madrid Fusión su gastronomía como motor de un turismo responsable. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, acudirá el próximo lunes a Madrid Fusión, en el que Mallorca reivindicará su gastronomía como expresión cultural, de identidad y como motor de un turismo respetuoso, responsable y basado en experiencias más auténticas.

Al mismo tiempo, según ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado, Ginard tiene previsto reanudar en los próximos días las reuniones con los diferentes representantes del sector turístico de Mallorca.

Los primeros encuentros se han celebrado con la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), la Asociación de Viviendas Turísticas (Habtur) y los representantes de todas las organizaciones agrarias de Mallorca (Asaja, UPA, Ucabal y la Unió de Pagesos).

El objetivo de los encuentros, según han explicado, es establecer una primera toma de contacto con los protagonistas del sector para conocer las impresiones y reivindicaciones, así como para abordar conjuntamente los retos turísticos en Mallorca.