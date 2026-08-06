Maltrato animal en Menorca: encuentran dos caballos muertos y el cadáver de una oveja descomponiéndose. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado de dos personas, una mujer de 27 años y un hombre de 49, como presuntos autores de un delito de maltrato animal perpetrado en una finca rústica de la localidad de Maó tras hallar dos caballos muertos, un equino vivo y el cadáver de una oveja descomponiéndose.

Según ha informado el Instituto Armado, a raíz del aviso de los vecinos de la localidad, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), tuvieron conocimiento de que en el Camí de Cavalls, entre Es Grau y Favarix, había un caballo tirado en el suelo y otro en muy mal estado, en una posible situación de abandono crítico.

El pasado 03 de julio los agentes se desplazaron al lugar y comprobaron comprobaron la veracidad de los hechos denunciados y tras la inspección llevada a cabo, encontraron un segundo caballo muerto y el cadáver de una oveja en estado de descomposición.

Para garantizar la protección y valoración del equino vivo, se dio aviso a los servicios de veterinarios del Consell Insular de Menorca, que atendieron al animal y analizaron a los equinos muertos.

Tras los hechos acontecidos la Guardia Civil inició una investigación y tras la toma de manifestaciones, así como a la realización de las correspondientes gestiones, investigaron a dos personas responsables del cuidado de los animales, por ser los supuestos autores de un delito de maltrato animal.