La manifestación de la Diada de Mallorca recorrerá Palma el día 30 bajo el lema 'La solució és autodeterminació'

Portavoces de 31 Desembre. - EUROPA PRESS

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 31 de Desembre ha convocado la manifestación de la Diada de Mallorca para el próximo 30 de diciembre a las 18.00 horas, que partirá del paseo del Born, bajo el lema 'La solució és la autodeterminació'.

La movilización ha sido convocada por el Bloc de l'Esquerra Independentista, el Bloc Jove y la Plataforma 31 de Desembre, junto con todas las entidades que la integran.

Los portavoces de la Plataforma, Àngela Alemany y Tomeu Martí, han explicado que el lema de este año es 'La solución es autodeterminación' porque, a juicio de las entidades convocantes la autodeterminación es la clave para la resolución de la mayoría de conflictos.

Martí ha definido la autodeterminación como "democracia" y ha afirmado que los mallorquines, como pueblo, "tienen derecho a decidir cuál es el estatus político de su sociedad".

El portavoz ha hecho un llamamiento a todas las personas que se han movilizado a lo largo del año por distintas causas sociales para continuar luchando contra el "militarismo, el colonialismo y la imposición de unos sobre otros".

Martí ha recordado que en Baleares "movilizarse sirve", aunque no siempre se obtengan resultados inmediatos, ya que a largo plazo permite hacerse visible y generar cambios.

Por su parte, Alemany ha recordado que cada año, desde 1987, se han celebrado manifestaciones en Palma con motivo de la Diada de Mallorca y ha apuntado que se trata de la fiesta cívica más antigua de Europa, al ser una celebración civil de origen medieval.

Asimismo, ha señalado que desde el siglo XIII el día 31 ha sido la fecha elegida por los mallorquines por tradición, historia y adhesión popular, y ha destacado que se trata de una conmemoración colectiva del origen del pueblo mallorquín, coincidiendo con la entrada de Jaume I en Palma.