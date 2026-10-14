El portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlament, Marc Pons, será el 'número dos' de la candidatura del PSIB al Congreso de los Diputados. - PSOE DE MENORCA

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlament, Marc Pons, será el 'número dos' de la candidatura del PSIB al Congreso, que encabezará la secretaria general del partido, Francina Armengol.

La propuesta surge de la Ejecutiva del PSOE de Menorca, que ha reunido al Comité Insular la tarde de este miércoles para ratificarla, según ha informado el partido en un comunicado.

El órgano insular del partido ha considerado que la "amplia experiencia" de Pons en el Gobierno estatal --fue jefe de gabinete de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera-- le convierte en "una figura idónea para trasladar las preocupaciones y las necesidades de los menorquines al Congreso".

Pons se ha mostrado agradecido por la confianza de su partido y ha dicho que da "un paso adelante" ante unas elecciones generales que, a su juicio, serán "decisivas para el futuro".

Ha sostenido que "las dinámicas globales de una extrema derecha envalentonada, la incidencia de los granes fondos de inversión que están condicionando la calidad de vida de todo el mundo y el uso perverso de las redes sociales" son factores que contribuyen a generar "una crispación social y política cada vez más potente".

Ante esta situación, ha señalado que los comicios permitirán diferenciar entre los que quieren "democracias más fuertes, defender los derechos de la gente y diálogo para resolver los conflictos" frente a aquellos que buscan "gobiernos más débiles, que la economía global marque la tendencia y recorte los servicios públicos y emplear la fuerza y la imposición".

"También decidiremos si queremos una defensa fuerte de los servicios públicos, que garanticen la igualdad de oportunidades, frente a los que quieren privatizar la sanidad o la educación", ha añadido el socialista.

El PSOE de Menorca también copará el sexto lugar de la lista, con Enric Mas. Maria Àngels Pons, por su parte, será la primera suplente. La candidatura quedará aprobada y ratificada este sábado en el Comité Federal del PSOE, de acuerdo con el procedimiento orgánico del partido.