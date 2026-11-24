EIVISSA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados, José Vicente Marí Bosó, ha mantenido esta mañana una reunión con representantes de Cáritas Eivissa para compartir propuestas y abordar los principales retos en materia de atención social, especialmente las dificultades de acceso a la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

Según ha explicado el partido en un comunicado, según Marí uno de los principales objetivos del Partido Popular es reactivar la economía del país, mejorando su productividad y competitividad para favorecer el incremento tanto de los salarios mínimos como de los salarios medios, con el objetivo de situar estos últimos en los 50.000 euros anuales. El candidato ha vinculado la mejora del poder adquisitivo de los ciudadanos con la posibilidad de alcanzar mayores cotas de bienestar social.

En materia de vivienda, ha trasladado el compromiso del PP de derogar la actual Ley de Vivienda y revertir las últimas medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que generan inseguridad jurídica, reducen la oferta de alquiler y dificultan especialmente el acceso a una vivienda a las personas en situación de vulnerabilidad.

Entre las propuestas del programa electoral del Partido Popular figuran la movilización de suelo público y privado para incrementar la oferta residencial, la agilización de los trámites urbanísticos y los incentivos fiscales para fomentar el alquiler estable y asequible.

Durante la reunión también se han abordado las propuestas del PP en materia sanitaria, entre las que destacan un Pacto de Estado por la Sanidad, el refuerzo de la Atención Primaria y la reducción de las listas de espera.