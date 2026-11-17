El candidato del PP al Congreso por Baleares, José Vicente Marí Bosó - PP

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Baleares, José Vicente Marí Bosó, ha defendido que el candidato 'popular' a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "acabará con la impunidad de los okupas" y reforzará la seguridad en las Islas.

En un acto este martes, Marí Bosó ha destacado el compromiso de Feijóo de aprobar una ley antiokupación que permita desalojar en un plazo de 48 horas, recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente y actuar "con contundencia" contra las mafias que hacen negocio con la propiedad ajena.

"El cambio necesario pasa por tener un Gobierno de España que deje de proteger a los okupas y a los delincuentes y empiece a proteger a quienes cumplen la ley, trabajan y se esfuerzan", ha subrayado.

Igualmente, ha cargado contra la presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, por "mantener congelada" en la Cámara la ley antiokupación impulsada por el PP, "anteponiendo los intereses del PSOE al derecho de los ciudadanos a vivir tranquilos y proteger sus propiedades", así como numerosas iniciativas aprobadas por el Senado.

A su entender, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "protege a los okupas y Armengol bloquea las soluciones, miles de propietarios siguen desprotegidos".

"El próximo 29 de noviembre tenemos la oportunidad de acabar con este bloqueo y tener un Gobierno que esté del lado de los ciudadanos y no de quienes vulneran la ley", ha añadido.

En materia de seguridad, el 'popular' ha subrayado que su partido reforzará las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en Baleares, donde ha denunciado que existen más de 700 plazas sin cubrir, endurecerá las penas para los delincuentes multirreincidentes y agravará las sanciones relacionadas con las armas blancas.

Asimismo, ha avanzado la aprobación de una ley específica contra la ciberdelincuencia, el impulso de medidas de prevención del delito y una mayor protección y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"No podemos permitir que los mismos delincuentes entren y salgan de los juzgados mientras los vecinos viven con miedo. Con Feijóo habrá más policías, más seguridad y consecuencias reales para quienes delinquen", ha remarcado.

Según Marí Bosó, mientras la población de Baleares ha crecido un 5 por ciento, los delitos han aumentado un 15% durante los gobiernos socialistas, frente a la reducción del 2 por ciento registrada durante la última etapa de gobierno del PP.

Acompañado por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, el candidato al Congreso ha reivindicado las políticas de seguridad impulsadas por el Ayuntamiento de Palma como "ejemplo de gestión frente a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez" y ha apelado a concentrar el voto en el PP el próximo 29 de noviembre.

"La diferencia es clara: Sánchez protege al que delinque, al que okupa y al que se aprovecha del sistema; Feijóo protegerá al que cumple la ley, al que trabaja y al que se esfuerza. Es el momento de recuperar la seguridad en nuestras calles y devolver la tranquilidad a las familias de Baleares", ha concluido.