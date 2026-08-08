Marí pide que se priorice a residentes en el acceso a vivienda pública y un mínimo de diez años de empadronamiento

El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí. - CONSELL D'EIVISSA

El presidente del Consell d'Eivissa rechaza cualquier "ampliación encubierta" del aeropuerto

Marí reitera que los sistemas de acogida de menores migrantes siguen por encima de sus límites

PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha situado la gestión del crecimiento poblacional como "la principal responsabilidad" que tienen las generaciones actuales para garantizar el futuro de la isla y preservar su identidad y calidad de vida y ha pedido a las instituciones que prioricen a los residentes en el acceso a la vivienda exigiendo como mínimo diez años de empadronamiento a las viviendas públicas.

Así lo ha manifestado durante su discurso institucional con motivo de la celebración de Sant Ciríac, en el que ha recordado que en poco más de 30 años la isla ha duplicado su población, mientras que la capacidad para producir agua, construir vivienda, absorber más vehículos, garantizar el suministro eléctrico, prestar servicios públicos o conservar el territorio es limitada.

Marí ha defendido la necesidad de afrontar "con serenidad y rigor" un debate social sobre como gestionar este incremento poblacional sin perder identidad ni calidad.

"Somos una isla que genera posibilidades, que atrae talento e impulsa actividad económica y esto es positivo, pero obliga a ser extremadamente responsables a la hora de planificar y gestionar presente y futuro", ha señalado.

En este sentido, el presidente ha reivindicado que las instituciones prioricen el acceso a la vivienda de los residentes, especialmente ante las dificultades que sufren familias, jóvenes y trabajadores.

Marí ha planteado que las políticas de vivienda dirigidas a los residentes tengan en cuenta un mínimo de diez años de empadronamiento, con el objetivo de "defender la cohesión social y la igualdad de oportunidades y de futuro" y retener profesionales esenciales en ámbitos como la salud, la educación o la seguridad.

UN TURISMO RESPETUOSO

Durante su discurso, Marí también ha reivindicado el papel del turismo como motor económico y social de la isla y ha defendido la necesidad de gestionarlo "y no cuestionar" una industria que ha proporcionado a Eivissa oportunidades que otros territorios no tienen.

"Pero no de cualquier manera", ha advertido el presidente, que ha defendido un turismo "que respete esta tierra y sus residentes", consuma oferta legal y contribuya a conservar el patrimonio natural y cultural. En este ámbito, ha destacado las medidas de lucha contra el intrusismo y de regulación de flujos impulsadas en la isla, que "ya están dando resultados".

Marí también ha reiterado el rechazo del Consell a cualquier ampliación encubierta del aeropuerto. "Eivissa necesita un aeropuerto en condiciones, sí, pero en ningún caso una ampliación encubierta que suponga más actividad, más presión de pasajeros y más caja por Aena", y ha reclamado que ninguna decisión sobre el futuro del aeropuerto se tome sin escuchar la voluntad de los ibicencos.

CRECIENTE PRESIÓN MIGRATORIA

Vicent Marí ha abordado la cuestión migratoria y ha lamentado las muertes registradas esta misma semana en la ruta migratoria con Argelia y ha advertido que la llegada constante de pateras y, especialmente, de menores no acompañados ha llevado los servicios e instalaciones de acogida de la isla por encima de sus límites.

Marí ha reconocido el trabajo "extraordinario" de los profesionales de los servicios sociales, educadores y equipos de emergencia, pero ha reclamado al Gobierno de España "una política migratoria seria, con control de fronteras y con recursos suficientes" ante una situación que los consejos insulares no pueden asumir como propia. "Pero no podemos más", ha advertido.

El presidente insular ha defendido una política institucional basada en la cooperación y ha puesto como ejemplo la respuesta ante la situación de los residuos. Marí ha agradecido al Govern y al Consell de Mallorca su "predisposición, sensibilidad y lealtad institucional" para facilitar el traslado, como demostración que "cuando se pone el interés general por encima de cualquier otra consideración, es posible encontrar soluciones incluso en los problemas más difíciles".

También ha valorado el anuncio del Ejecutivo autonómico de abrir la puerta a una nueva financiación del transporte público de Eivissa, después de que el nuevo servicio haya incrementado un 22 por ciento el número de viajeros desde su puesta en marcha y haya superado el millón de pasajeros durante los meses de junio y julio.

Igualmente, ha reclamado continuar invirtiendo en la modernización del ciclo del agua, el uso de agua desalada y la reutilización de las aguas depuradas para recuperar los acuíferos.

ECLIPSE SOLAR

Finalmente, ante el eclipse solar del próximo 12 de agosto, Marí ha animado la ciudadanía a disfrutar de este hito con seguridad, utilizando gafas de protección y siguiendo las recomendaciones oficiales, y ha apelado también a la responsabilidad ante el elevado riesgo de incendios.

El presidente ha cerrado el discurso recordando que, casi ocho siglos después de los hechos de 1235 que se conmemoran por Sant Ciríac, corresponde a las generaciones actuales continuar haciendo su parte.

"Nos toca celebrar Sant Ciríac renovando el compromiso de dejar a quienes vendrán una Eivissa más justa y más ordenada". "Reconocer el pasado nos tiene que servir para construir los cimientos del futuro, porque un pueblo que sabe de dónde viene, siempre sabrá a dónde quiere ir", ha concluido.