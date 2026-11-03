Maria Antònia Serralta repetirá como candidata a la alcaldía de Bunyola en las elecciones de 2027

La candidata del PP a la alcaldía de Bunyola, Maria Antònia Serralta, con el coordinador del PP de Baleares, Sebastià Sagreras. - PP

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Bunyola, Maria Antònia Serralta, volverá a encabezar la candidatura del PP en las elecciones municipales de 2027.

El objetivo de la actual edil, según ha subrayado el PP de Mallorca en una nota de prensa, es seguir trabajando por el futuro del municipio.

Serralta ha agradecido la confianza depositada en ella y ha expresado su "ilusión" por afrontar este nuevo reto.

"Es un orgullo poder seguir trabajando por el pueblo que quiero. Afronto esta nueva etapa con las mismas ganas y el compromiso de seguir escuchando a los vecinos y dando respuesta a sus necesidades", ha destacado.

Los 'populares' han puesto en valor la "dedicación y cercanía" de Serralta, así como su compromiso con Bunyola, y han valorado su labor al frente del Ayuntamiento y su voluntad de "seguir impulsando proyectos que contribuyan a mejorar el día a día de los vecinos".