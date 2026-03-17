El marido y un testigo evitaron el secuestro de una mujer en Son Ferriol

La mujer detenida, conducida por agentes. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El marido y un testigo evitaron este domingo que una mujer fuera introducida a la fuerza en un vehículo en Son Ferriol, en Palma, situación que desembocó en el arresto de dos personas.

Según ha informado este martes la Policía Nacional, los hechos ocurrieron el pasado domingo, sobre las 12.50 horas, en el barrio de Son Ferriol.

Varias patrullas acudieron al lugar tras recibir varias llamadas en el 091 que alertaban de que una pareja estaba intentando introducir a la fuerza a una mujer sexagenaria en el interior del vehículo.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se dirigieron al lugar y encontraron a la mujer con múltiples contusiones y muy afectada.

La mujer fue socorrida por su marido y varios testigos que, al acudir al auxilio de la misma, provocaron que la pareja huyera del lugar a bordo del vehículo.

Los testigos facilitaron la descripción de los presuntos autores y las patrullas realizaron batidas por la zona. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario para que fuera asistida por las lesiones que había sufrido.

Los agentes consiguieron localizar a la pareja y los arrestaron acusados de tentativa de detención ilegal. El Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hizo cargo de las investigaciones.

Los policías averiguaron que la víctima estaba esperando a una familiar en una rotonda en el barrio de Son Ferriol, momento en que apareció un vehículo ocupado por una pareja, hombre y mujer.

Estos indicaron a la víctima que se subiera al vehículo. La víctima, sin embargo, se negó. En ese instante, se apeó del automóvil la mujer, que la sujetó fuertemente por el brazo al tiempo que la empujaba para intentar introducirla en el vehículo. "Súbete al coche", le decía.

En ese momento se produjo un forcejeo y la víctima logró zafarse y huir a su domicilio mientras era perseguida por la mujer.

La asaltante logró darle alcance y sujetó a la víctima y se produjo un nuevo forcejeo. La víctima cayó al suelo y la agresora siguió tratando de introducirla en el vehículo.

La víctima pidió socorro y su marido acudió en su auxilio. Él y un trabajador pudieron separar a la asaltante. En ese momento se bajó del vehículo el hombre, se acercó a la víctima y la mujer, aunque ambos huyeron.