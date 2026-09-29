Marta Monjo, nueva subdirectora científica del IdISBa

Marta Monjo, nueva subdirectora médica del IdISBa - CAIB

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) ha aprobado el nombramiento de Marta Monjo Cabrer como nueva subdirectora científica del Instituto para un periodo de cuatro años.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, Monjo releva en el cargo a la Julia García, quien había ejercido esta responsabilidad en los últimos años.

Monjo es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universitat de las Illes Balears (UIB) e investigadora de referencia en el ámbito de la medicina regenerativa y la ingeniería tisular. Licenciada en Biología y Bioquímica por la UIB, se doctoró en esta universidad en 2004, después de una etapa de formación predoctoral y estancias de investigación en la Universidad de Oslo (Noruega), donde posteriormente también desarrolló la actividad postdoctoral.

Fue investigadora Ramón y Cajal entre 2009 y 2013 y, desde 2014, ejerce de docente e investigadora en la UIB, donde actualmente es catedrática. Codirige el grupo de investigación Tercit (Terapia Celular e Ingeniería Tisular), adscrito a la UIB, IUNICS e IdISBa, y coordina el programa de doctorado en Investigación Translacional en Salud Pública y Enfermedades de Alta Prevalencia.

Su actividad científica se centra en el desarrollo de nuevos biomateriales, terapias avanzadas y productos médicos especializados, con una destacada trayectoria en transferencia de conocimiento e innovación, que se ha traducido en más de un centenar de publicaciones científicas y diversas patentes.

En el IdISBa, Monjo ha ejercido varios cargos de responsabilidad científica y actualmente es representante del Área Transversal de Ciencia y Tecnología en Salud en el Comité Científico Interno y miembro de la Comisión de Innovación del Instituto, lo que le ha permitido participar activamente en la definición de las líneas estratégicas de investigación e innovación de la institución.

Con este nombramiento, el IdISBa asegura reforzar su compromiso con la excelencia científica, la innovación y la promoción de la investigación traslacional incorporando a su dirección científica a una investigadora con "una sólida trayectoria académica y una amplia experiencia en liderazgo científico".