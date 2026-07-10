Martínez aborda en la Norman Foster Foundation proyectos estratégicos impulsados por Cort para transformar Palma

Martínez aborda en la Norman Foster Foundation una serie de proyectos estratégicos de Palma. - AYUNTAMEINTO DE PALMA

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha abordado una reunión con representantes de la Norman Foster Foundation, en su sede en Madrid, los principales proyectos estratégicos impulsados por el Ayuntamiento para la transformación de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, durante el encuentro, Martínez ha presentado iniciativas como la rehabilitación del edificio de Gesa, que combinará actividades culturales, de innovación y servicios públicos e incluirá un centro de control turístico.

Asimismo, ha expuesto otros proyectos como el futuro recinto ferial, el jardín botánico, la transformación del antiguo Metropolitan en un centro multiservicios en Pere Garau, la rehabilitación de la plaza Mayor de Palma, el Plan de Regeneración de Barrios y la construcción de un nuevo pabellón deportivo en los terrenos del antiguo Lluís Sitjar.

Durante la reunión, que tuvo lugar este jueves, también se han puesto en común distintos modelos de regeneración urbana y transformación de las ciudades.

Al término del encuentro, Martínez y el secretario general de la Norman Foster Foundation, David González Márquez, se han emplazado a seguir estudiando posibles vías de colaboración para reforzar la proyección de Palma como una ciudad sostenible, conectada y competitiva.