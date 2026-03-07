Más de 1.200 personas son convocadas a los procesos selectivos de personal laboral de la administración autonómica - CAIB

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.230 personas han sido convocadas a los procesos selectivos de personal de la administración autonómica de Baleares, en las que se ofrecen 114 plazas de diversas categorías correspondientes a las ofertas públicas de empleo de los años 2023 y 2024.

La Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) ha celebrado este sábado los primeros ejercicios de los procesos selectivos de forma simultánea en Mallorca, Menorca y Eivissa.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado, estos procesos selectivos, convocados durante el año pasado, ofrecen un total de 114 plazas correspondientes a las ofertas públicas de empleo de los años 2023 y 2024.

Las categorías convocadas incluyen auxiliar técnico educativo, oficial de primera y de segunda de mantenimiento, peón, peón especialista, empleado de servicios, personal de limpieza, cocinero de primera y vigilante de seguridad.

Del total, 97 plazas corresponden al turno libre y 17 al turno de promoción interna. En cuanto a la distribución territorial, 86 plazas se han convocado en Mallorca, diez en Menorca, 17 en Eivissa y una en Formentera.

En total, 1.230 personas estaban convocadas a la realización del primer ejercicio, una prueba tipo test, de las cuales finalmente se han presentado 559 personas.