Más de 1.270 alumnos de Palma participan en un programa para promover la alimentación saludable

Más de 1.270 alumnos de Palma participan en un certamen para promover la alimentación saludable - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.273 alumnos de educación primaria de 21 centros educativos de Palma han participado en 'L'Escola al Mercat', un programa para promover la alimentación saludable desarrollado a lo largo de este curso escolar.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, entre las actividades organizadas han destacado las visitas a los mercados municipales de Pere Garau, Santa Catalina y el Olivar, así como un concurso de dibujo cuyos ganadores han recibido lotes de alimentos saludables y actividades de carácter deportivo.

El Consistorio ha destacado especialmente la participación del colegio Balmes, que se ha implicado en 52 actividades. Del total de centros participantes, 12 han sido escuelas públicas, ocho concertadas y una privada.

Cort ha señalado que el objetivo de 'L'Escola al Mercat' es fomentar hábitos de alimentación saludable entre los alumnos de educación primaria, además de promover el consumo de productos frescos, locales y de temporada.