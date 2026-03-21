Más de 200 niños y adolescentes de Baleares padecen enfermedades reumáticas diversas

Jornada de niños y adolescentes con enfermedades reumáticas en el Hospital Son Espases - CAIB

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha acogido este sábado la Jornada de niños y adolescentes con enfermedades reumáticas. En Baleares, más de 200 niños y adolescentes están afectados por una treintena de enfermedades reumáticas diferentes.

Por ello, según ha resaltado la Conselleria de Salud, es fundamental concienciar sobre la importancia de realizar un diagnóstico precoz y poder acceder a tratamientos efectivos para que puedan tener una vida plena y activa.

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en Niños y Jóvenes, el Hospital Universitario Son Espases ha celebrado esta jornada, simultáneamente con otros hospitales del país.

El evento ha reunido a especialistas, pacientes y familiares de todas las Islas con el objetivo de dar visibilidad a los niños que, desde una edad temprana, están afectados por patologías como la artritis idiopática juvenil (la más prevalente), las enfermedades autoinmunitarias sistémicas, las vasculitis o las enfermedades autoinflamatorias, que pueden alterar significativamente su calidad de vida.

El acto lo ha inaugurado la consellera de Salud, Manuela García, que se ha fijado como objetivo mejorar el conocimiento de estas enfermedades, tanto en el ámbito sanitario como en el educativo, para detectarlas antes y permitir que los niños que las padecen puedan tener una calidad de vida mejor.

También ha asistido a la inauguración el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Son Espases, el doctor Joan Figuerola.

En el encuentro han participado pediatras, inmunólogos, médicos residentes, enfermeras y fisioterapeutas, que han abordado la importancia de la inmunología, el papel de la alimentación y del ejercicio físico en las enfermedades reumáticas infantiles, y la gestión del tratamiento y la enfermedad en casa.

Igualmente, el programa de esta edición responde a las dudas frecuentes que surgen en las consultas.

Por otro lado, se ha presentado la puesta en marcha de las consultas de transición, una iniciativa implementada recientemente para acompañar a los adolescentes en el paso a la atención adulta, facilitándoles consultas conjuntas con reumatólogos de adultos antes de realizar el cambio definitivo.

En la clausura del acto, los familiares y los pacientes han compartido experiencias y los niños han disfrutado de actividades lúdicas y de aprendizaje.