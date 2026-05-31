Más de 2.700 niños se inscriben para participar en los campamentos de La Victòria este verano

Grupo de escolares en el campamento de La Victòria. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha cerrado el plazo de preinscripción de los campamentos de La Victòria en Alcúdia, en el que se han registrado un total de 2.747 solicitudes para disfrutar de esta actividad de ocio educativo durante el verano, 200 peticiones más que en 2025.

La institución insular ha avanzado que hará un sorteo público para asignar de forma definitiva las más de 1.000 plazas disponibles entre todas las solicitudes recibidas, aunque previamente se comprobará el cumplimiento de los requisitos necesarios para participar en la actividad, según ha indicado la institución insular en una nota de prensa.

Este año, el Consell de Mallorca ha incrementado de forma significativa la oferta de plazas hasta la cifra más alta de la historia de este programa y prácticamente el doble de las que se ofertaban hasta ahora. Las plazas se distribuyen en 15 turnos dirigidos a niños y jóvenes de entre 9 y 16 años.

Del total de plazas de cada turno, 58 son ordinarias, cinco están bonificadas para familias usuarias de servicios sociales y menores en situación de especial vulnerabilidad, con una reducción del 50% del precio del campamento, y dos están reservadas para participantes con dependencia reconocida. En caso de que algunas de estas plazas reservadas no se ocupen, pasarán a incorporarse al resto de participantes de cada turno.

Los campamentos de La Victòria mantendrán el modelo educativo que los ha convertido en una actividad de referencia durante el verano en Mallorca. La programación combinará actividades deportivas, juegos cooperativos, talleres creativos, actividades acuáticas y dinámicas de grupo con propuestas centradas en la convivencia, la educación emocional y el contacto con el entorno natural. Este año, el proyecto educativo girará en torno a la temática 'Los elementos naturales como fuente de crecimiento'.

Una vez que las plazas sean asignadas mediante sorteo público y los seleccionados formalicen la inscripción correspondiente, se procederá a la adjudicación definitiva y a la publicación de las listas de participantes admitidos y de las listas de espera.