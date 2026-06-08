Más de 67.500 baleares viajaron al extranjero en abril, la mayoría a Italia y Francia, según el INE

Archivo - Un grupo de personas frente al panel del orden de vuelos en el aeropuerto - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 67.535 residentes en Baleares viajaron al extranjero el pasado mes de abril, la mayoría de ellos a países como Italia (12.021) y Francia (10.945).

Así se desprende de la estadística experimental de medición del turismo a partir de teléfonos móviles publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A Italia y Francia, como destino preferente de los baleares, le siguieron Alemania (7.541), Reino Unido (7.155), Portugal (5.513), Marruecos (2.588), Países Bajos (2.582), Austria (1.622), Bélgica (1.385) y Polonia (1.202).

Por lo que respecta al turismo interior, un total de 152.400 residentes en el archipiélago visitaron otra comunidad autónoma durante el pasado mes de abril.

A la cabeza estuvieron Cataluña (35.410) y Andalucía (29.423), seguidas de la Comunidad de Madrid (24.817), la Comunidad Valenciana (20.425), Castilla y León (6.569), Castilla-La Mancha (5.425), Galicia (4.840), Asturias (4.300), Canarias (4.259) y País Vasco (4.095).

Por otro lado, 199.451 españoles viajaron a Baleares el pasado abril, la mayoría de ellos de Cataluña (62.442) y la Comunidad de Madrid (38.080). El resto de visitantes eran de la Comunidad Valenciana (28.397), Andalucía (19.078), País Vasco (9.887), Castilla y León (6.625), Galicia (5.792), Castilla-La Mancha (5.279), Murcia (4.837) y Aragón (4.690).

La estadística del INE, en lo que se refiere a los turistas extranjeros que visitan Baleares, mantiene los datos actualizados únicamente hasta diciembre de 2025.

En ese periodo arribaron al archipiélago 207.317 turistas extranjeros, de los cuales la mayoría, 93.198, eran de nacionalidad alemana.