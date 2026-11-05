Más de 700 niños se beneficiarán del 'Cheque canguro' para cubrir gastos de la escuela matinal

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PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 niños de Baleares se beneficiarán del 'Cheque canguro' para cubrir los gastos de la escuela matinal, al cubrir los gastos de la guarda antes del horario lectivo y la guarda después del comedor o de la jornada escolar, con un máximo de hasta 1.000 euro por niño.

Así ha quedado reflejado en la resolución provisional del programa 2 de esta ayuda, publicada este jueves en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

Hay que recordar que el programa 2 del 'Cheque canguro' permite subvencionar los costes asociados a servicios de atención, cuidado y custodia prestados en centros educativos o instalaciones vinculadas, incluidos los centros de Educación Infantil y de Educación Especial durante el periodo escolar.

De este modo, se han resuelto un total de 713 solicitudes favorablemente. En cuanto a la cuantía económica, el importe total concedido en esta resolución provisional es de cerca de 155.000 euros.

RESOLUCIÓN DE OTROS PROGRAMAS DEL 'CHEQUE CANGURO'

En cuanto al programa 1 del 'Cheque canguro', relativo a la contratación para el cuidado de menores, este jueves también se ha publicado en el BOIB la resolución provisional. En este sentido, se han resuelto un total de 21 solicitudes de manera positiva, con un importe que supera los 70.000 euros.

Respecto a las solicitudes del programa 3 del 'Cheque canguro', destinado a cubrir los gastos de los campamentos, las escuelas de verano, de Pascua y Navidad, y otros servicios de atención, cuidado y custodia, tanto privados como públicos, dentro del ámbito de Baleares, el procedimiento se encuentra actualmente en fase de tramitación, por lo que todavía no se ha publicado la resolución provisional.

Hay que señalar que el importe máximo conjunto tanto para la escuela matinal como para los campamentos y las escuelas del periodo de vacaciones escolares es de un máximo de 1.000 euros por niño y se pueden distribuir indistintamente entre las acciones subvencionables de ambos programas.