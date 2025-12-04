Más de 7.000 trabajadores del IbSalut cobrarán este diciembre los atrasos de la carrera profesional de 2020 y 2021

Reunión de los responsables de la Conselleria de Salud con los representantes sindicales de los trabajadores del IbSalut. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares pagará, en este mes de diciembre, los atrasos de la carrera profesional a los más de 7.000 trabajadores del IbSalut para el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de agosto de 2021.

Cabe recordar que el Govern reactivó la carrera profesional en el mes de agosto de 2024, cuando abrió la convocatoria del proceso extraordinario de carrera profesional del IbSalut, que estaba congelada desde 2018, y que fue aprobada por la Mesa Sectorial de Sanidad por unanimidad el 2 de julio de 2024.

En un comunicado, la Conselleria ha explicado que estos atrasos supondrán un montante total de 13,8 millones de euros, puesto que cubrirán a los profesionales de todas las categorías sanitarias que tienen reconocido algún nivel de carrera profesional por este reconocimiento extraordinario de deuda histórica.

Este pago se añade al que se hizo en la nómina de diciembre de 2024, de 16 millones de euros, correspondientes al periodo de julio de 2018 a julio de 2020, que benefició a 5.000 profesionales del IbSalut. Así, el Servicio de Salud ya habrá pagado los atrasos correspondientes entre julio de 2018 y agosto de 2021.

El nuevo acuerdo de carrera profesional alcanzado en 2024 contempla dos procedimientos, una convocatoria extraordinaria para el periodo 2018-2022 y una convocatoria simplificada para los años 2023, 2024 y 2025.

El procedimiento simplificado de carrera profesionales se tramita de manera paralela al procedimiento extraordinario y los profesionales ya han podido presentar los méritos que les permitirán acreditar el nivel correspondiente.

El Acuerdo global de carrera profesional supondrá el pago de un total de 189,9 millones de euros. De ellos, 149,8 millones de euros corresponden a los atrasos originados en el periodo 2018-2024, mientras que los 40,1 millones de euros restantes corresponden a la reactivación de la carrera profesional. Actualmente, en el IbSalut hay 9.648 profesionales con la carrera profesional reconocida.